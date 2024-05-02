Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

ÇALIŞANLARIN EN ÇOK MERAK ETTİKLERİ 2 KONU VAR

Emekliler yılda 2 kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular için bu zam enflasyona göre belirlenirken, memur emeklisi için enflasyon farkı ve toplu sözleşme devreye giriyor. Öte yandan emekli maaşını artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler var. Bunlara dikkat eden daha yüksek emekli maaşı alıyor.