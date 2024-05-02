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Haberler Fotohaber Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 12:35

Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlayanlar emekli maaşı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular her yıl 2 kez emekli zammı alıyor. Emekliye zam oranı bilindiği üzere enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Öte yandan emekli maaşını artırmak mümkün olabiliyor. Bu konuda dikkatli davranan çalışanlar daha yüksek maaşlar alabiliyor. İşte milyonların merak ettiği o detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Emekli olmak birçok çalışanın hayali. Bununla beraber çalışanların en çok merak ettiği konuların başında 'Ne zaman emekli olabilirim' ve 'Ne kadar emekli maaşı alırım' soruları yer alıyor.

Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

AYLIK BAĞLANMA ORANLARI VE GÜNCELLEME RAKAMLARI ETKİLİ OLUYOR

Emekli olmak birçok çalışanın hayali. Emekli maaşı hesaplanırken kazançlar aylık bağlama oranlarına ve güncelleme rakamlarına göre hesaplanıyor. Güncelleme oranları da yıl yeniden belirleniyor.

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Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

ÇALIŞANLARIN EN ÇOK MERAK ETTİKLERİ 2 KONU VAR

Emekliler yılda 2 kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular için bu zam enflasyona göre belirlenirken, memur emeklisi için enflasyon farkı ve toplu sözleşme devreye giriyor. Öte yandan emekli maaşını artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler var. Bunlara dikkat eden daha yüksek emekli maaşı alıyor.

Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Çalışanların en çok merak ettikleri 2 konu var:

  • Ne zaman emekli olacakları
  • Ne kadar aylık bağlanacağı

Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalara dikkat etmek lazım.

Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

En önemli parametre brüt maaş. İşte emekli maaşının yüksek olması için çalışırken alınabilecek bazı önlemler:

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