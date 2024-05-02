Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
12:35
Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlayanlar emekli maaşı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular her yıl 2 kez emekli zammı alıyor. Emekliye zam oranı bilindiği üzere enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Öte yandan emekli maaşını artırmak mümkün olabiliyor. Bu konuda dikkatli davranan çalışanlar daha yüksek maaşlar alabiliyor. İşte milyonların merak ettiği o detaylar...