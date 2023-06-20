Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 11:54

Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme tarihleri!

Milyonların merakla beklediği asgari ücret ara zammının belli olmasıyla beraber "Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ay yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Binlece işçi ve işvereni ilgilendiren zam oranı yüzde 34 olarak açıklanırken net maaş 11 bin 402 TL oldu. Yaşlılık aylığı ve sigorta primleri gibi ödemelerin belirlenmesiyle de ilgili olan bu artış için üç ayrı toplantı gerçekleşti. Peki, Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ay yatacak? İşte zamlı asgari ücret maaşları ödeme tarihleri ve detaylar.