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Haberler Fotohaber Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 11:54

Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme tarihleri!

Milyonların merakla beklediği asgari ücret ara zammının belli olmasıyla beraber "Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ay yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Binlece işçi ve işvereni ilgilendiren zam oranı yüzde 34 olarak açıklanırken net maaş 11 bin 402 TL oldu. Yaşlılık aylığı ve sigorta primleri gibi ödemelerin belirlenmesiyle de ilgili olan bu artış için üç ayrı toplantı gerçekleşti. Peki, Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ay yatacak? İşte zamlı asgari ücret maaşları ödeme tarihleri ve detaylar.

Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme tarihleri!

Asgari ücrete refah payı ve enflasyon göz önüne alınarak ara zam yapıldığı duyuruldu. Üç ayrı toplantıda konuyu masaya yatıran komisyon son kararını bugün duyurdu. Bu kapsamda yeni zamlı maaş net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Bu noktada "Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ay yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Zamlı asgari ücret ödeme tarihleri ve detaylar.

Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme tarihleri!

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artarak net 11.402 TL oldu.

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Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme tarihleri!

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşti. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 TL olarak açıklanırken vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarını Temmuz ayından itibaren alabilecek.

Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme tarihleri!

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik olacak.

Yeni ve zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda? Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme tarihleri!
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