Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:22
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
15:22
ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? Memur maaş farkı ne zaman ödenecek, ağustos maaşıyla ödenecek mi?
Temmuz memur maaşında belirleyici olan Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TUİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık memur zam oranı netleşti. Memur aylığına ilişkin düzenleme 5 Temmuz Çarşamba günü bugün Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartacak teklifte %17,55 oranında ve 8 bin 77 TL seyyanen zam uygulanacağını açıkladı. Peki, Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? İşte, 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…