ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? Memur maaş farkı ne zaman ödenecek, ağustos maaşıyla ödenecek mi?

En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin TL artış olacağı Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından son dakika olarak açıklandı. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacak. Ortalama maaşlar ise 25 bin 15 liraya çıkmış olacak. Peki, Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? İşte, 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…