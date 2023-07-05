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Haberler Fotohaber ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? Memur maaş farkı ne zaman ödenecek, ağustos maaşıyla ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 15:22

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? Memur maaş farkı ne zaman ödenecek, ağustos maaşıyla ödenecek mi?

Temmuz memur maaşında belirleyici olan Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TUİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık memur zam oranı netleşti. Memur aylığına ilişkin düzenleme 5 Temmuz Çarşamba günü bugün Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartacak teklifte %17,55 oranında ve 8 bin 77 TL seyyanen zam uygulanacağını açıkladı. Peki, Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? İşte, 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…

Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin TL artış olacağı Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından son dakika olarak açıklandı. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacak. Ortalama maaşlar ise 25 bin 15 liraya çıkmış olacak. Peki, Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? İşte, 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…

Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

Bayram dolayısıyla Temmuz ayının maaşlarını erken alan memurlar, bir sonraki maaşlarını Ağustos'ta ve zamlı olarak alacaklar.

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Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE

Memur maaşlarına ilişkin dteklif bugün saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM'ye geldi.

Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 8077 TL SEYYANEN ARTIŞ

En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL yapacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış yapılacak.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifte yüzde 17,55 oranında ve 8 bin 77 TL seyyanen zam uygulanacağını açıkladı.

Zamlı memur maaşı ne zaman alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

Güler, "Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

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