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Haberler Fotohaber SON DAKİKA OSMANİYE DEPREM HABERİ: Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler
Giriş Tarihi: 24.06.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 18:51

SON DAKİKA OSMANİYE DEPREM HABERİ: Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberi: Osmaniye deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Osmaniye ili Bahçe merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Gaziantep'te de hissedildi. Afet bölgesinde hissedilen sarsıntı sonrası az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Osmaniye deprem son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Osmaniye deprem ile sallandı! Gaziantep’te de hissedildi! 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika haberine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Osmaniye Bahçe olarak kayıtlara geçen sarsıntı Gaziantep'te de hissedildi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Osmaniye depremi korkuttu. Bu noktada az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 24 Haziran 2023 Osmaniye deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Osmaniye deprem ile sallandı! Gaziantep’te de hissedildi! 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: OSMANİYE'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerine göre, Osmaniye ili Bahçe ilçesinde saat 18.06'da bir deprem meydana geldi.

3,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Osmaniye deprem ile sallandı! Gaziantep’te de hissedildi! 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Yer:Bahçe (Osmaniye)

Büyüklük:3.5 (Ml)

Tarih:2023-06-24

Saat:18:06:33 TSİ

Enlem:37.141 N

Boylam:36.621 E

Derinlik:7 km

SON DAKİKA: Osmaniye deprem ile sallandı! Gaziantep’te de hissedildi! 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Gaziantep ili İslahiye ilçesi olarak ölçtü.

18:06'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 derinliği ise 7.9 km olarak kayıtlara geçti.

FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

24.06.2023

18:06:33 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 7.9 km

SON DAKİKA: Osmaniye deprem ile sallandı! Gaziantep’te de hissedildi! 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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