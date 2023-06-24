SON DAKİKA OSMANİYE DEPREM HABERİ: Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika haberine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Osmaniye Bahçe olarak kayıtlara geçen sarsıntı Gaziantep'te de hissedildi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Osmaniye depremi korkuttu. Bu noktada az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 24 Haziran 2023 Osmaniye deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...