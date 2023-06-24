SON DAKİKA OSMANİYE DEPREM HABERİ: Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberi: Osmaniye deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Osmaniye ili Bahçe merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Gaziantep'te de hissedildi. Afet bölgesinde hissedilen sarsıntı sonrası az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 24 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Osmaniye deprem son dakika gelişmeleri...