2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ek zam çalışmaları sürerken Ocak zammı için enflasyon farkı verisi birikmeye devam ediyor. Son olarak Eylül enflasyonu belli oldu. Buna göre 3 aylık enflasyon emekli zammı yüzde 25,11 olarak kaydedildi.

Emekliler 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlarını alacak. Zamda uygulanacak refah payı da Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.