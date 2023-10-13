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Haberler Fotohaber 2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları
Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:56

2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları

2. torba yasa maddeleri Meclis'te bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 5 bin TL'lik emekli cumhuriyet ikramiyesi ve vergisiz telefon ardından birçok proje vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro gibi konularda gelişmeler takip ediliyor. ''Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak, kapsamı ve içeriği nedir'' soruları yanıt arıyor. Çalışmaların ne zaman yürürlüğe gireceği araştırılıyor. İşte, 2. Torba yasa maddeleri ve içeriği 2023 ayrıntıları…

2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları

Yeni torba yasa maddeleri 2023 yılı için araştırılmaya devam ediyor. Bakanlar Kuruluna yapılacak sunumların ardından TBMM'de görüşülecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeler bir bir yürürlüğe girecek. Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, emekli cumhuriyet ikramiyesi, taşerona kadro ve daha birçok çalışma Bakanlıkların gündeminde yer alıyor. ''2. Torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği nedir'' soruları araştırılıyor. İşte, 2. Torba yasa maddeleri, içeriği, kapsamı…

2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.

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2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları

2. TORBA YASADA NELER VAR?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekli cumhuriyet ikramiyesinin açıklanması ardından bu ödemenin torba yasanın içinde olacağı öngörülüyor.

2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. İşte o açıklamalar:

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.

2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ek zam çalışmaları sürerken Ocak zammı için enflasyon farkı verisi birikmeye devam ediyor. Son olarak Eylül enflasyonu belli oldu. Buna göre 3 aylık enflasyon emekli zammı yüzde 25,11 olarak kaydedildi.

Emekliler 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlarını alacak. Zamda uygulanacak refah payı da Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

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