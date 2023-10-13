2. TORBA YASA MADDELERİ NELER 2023? Yeni torba yasada neler var, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2. torba yasa içeriği detayları

2. torba yasa maddeleri Meclis'te bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 5 bin TL'lik emekli cumhuriyet ikramiyesi ve vergisiz telefon ardından birçok proje vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro gibi konularda gelişmeler takip ediliyor. ''Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak, kapsamı ve içeriği nedir'' soruları yanıt arıyor. Çalışmaların ne zaman yürürlüğe gireceği araştırılıyor. İşte, 2. Torba yasa maddeleri ve içeriği 2023 ayrıntıları…