Giriş Tarihi: 26.05.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 00:02

29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası pazartesi 29 Mayıs okul var mı yok mu?

29 Mayıs okullar tatil mi, ders yapılacak mı soruları öğrenciler tarafından sıkla soruluyor. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanma işlemleri eğitim kurumlarında yapılacak ve sandıklar geç vakitlere kadar sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 29 Mayıs okul var mı yok mu sorusuna en iyi yanıtı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. 15 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verilmesi sebebiyle 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sorular sorulmaya başlandı. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? İşte detaylar