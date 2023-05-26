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Haberler Fotohaber 29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası pazartesi 29 Mayıs okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 00:02

29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası pazartesi 29 Mayıs okul var mı yok mu?

29 Mayıs okullar tatil mi, ders yapılacak mı soruları öğrenciler tarafından sıkla soruluyor. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanma işlemleri eğitim kurumlarında yapılacak ve sandıklar geç vakitlere kadar sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 29 Mayıs okul var mı yok mu sorusuna en iyi yanıtı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. 15 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verilmesi sebebiyle 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sorular sorulmaya başlandı. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? İşte detaylar

29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası pazartesi 29 Mayıs okul var mı yok mu?

29 Mayıs okul var mı yok mu, okullar tatil mi sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıklar MEB'e bağlı eğitim kurumlarında kurulacak ve vatandaşlar 08.00 – 17.00 arası oylarını bu sandıklarda kullanabilecek. Bu noktada öğrenciler 29 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası pazartesi 29 Mayıs okul var mı yok mu?

29 MAYIS'TA OKUL VAR MI YOK MU?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer soruyu yanıtladı!

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29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası pazartesi 29 Mayıs okul var mı yok mu?

SEÇİMDE SONRA 29 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'de bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası pazartesi 29 Mayıs okul var mı yok mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların eğitime 1 gün ara vereceğini duyurdu. Bakan Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."

29 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası pazartesi 29 Mayıs okul var mı yok mu?

Böylece; Hafta sonuyla beraber okullar 3 gün tatil olmuş olacak. Öğrenciler, 30 Mayıs Salı günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

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