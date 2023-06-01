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Haberler Fotohaber 90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 15:41

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri hakkında araştırmalar hız kazandı. TBMM'nin açılmasına az bir süre kala taşerona kadro var mı, ne zaman geliyor soruları yanıt aramaya başladı. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulunurken, "90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt verildi. Daha önce büyük bir kadroya alım gerçekleştirilirken kadroya alınamayan taşeron işçiler bu sefer kadroyu hale gelecek. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro çalışmaları hız kazandı. Meclis'in şekillenmesiyle birlikte seçim süreci sebebiyle yarım kalan çalışmalar noktalanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmanın büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtirken, çözülecek ilk konulardan olduğunu dile getirmişti. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASININ BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GÜNDEM TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİ!

Başkan Erdün Atalay, "seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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