90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Giriş Tarihi: 01.06.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 15:41

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri hakkında araştırmalar hız kazandı. TBMM'nin açılmasına az bir süre kala taşerona kadro var mı, ne zaman geliyor soruları yanıt aramaya başladı. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulunurken, "90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt verildi. Daha önce büyük bir kadroya alım gerçekleştirilirken kadroya alınamayan taşeron işçiler bu sefer kadroyu hale gelecek. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar