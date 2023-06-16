90 bin taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:07

90 bin taşerona kadro son durum 2023 araştırmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan derhal çalışmalara başlarken, Meclis bayramda tatil yapmayı çalışmalara devam edecek. Bu noktada 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek sorusu yanıt aramakta. Geçici işçiye kadro, sözleşmeliye kadro ve EYT çalışmaları sonrası şimdi sıra taşerona kadroda. Peki, 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek? İşte konu hakkında detaylar