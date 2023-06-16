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Haberler Fotohaber 90 bin taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:07

90 bin taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

90 bin taşerona kadro son durum 2023 araştırmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan derhal çalışmalara başlarken, Meclis bayramda tatil yapmayı çalışmalara devam edecek. Bu noktada 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek sorusu yanıt aramakta. Geçici işçiye kadro, sözleşmeliye kadro ve EYT çalışmaları sonrası şimdi sıra taşerona kadroda. Peki, 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek? İşte konu hakkında detaylar

90 bin taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

90 bin taşerona kadro haberleri gündemdeki yerini koruyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara başlandı ve Yeni kabinede yer alan Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından devam ettirilecek. Bu noktada vatandaşlar "90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte taşerona kadro son durum

90 bin taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

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90 bin taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

90 bin taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

90 bin taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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