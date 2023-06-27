ADANA DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile şiddetli sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana ili Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7,51 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Afet bölgesinde hissedilen sarsıntı sonrası az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...