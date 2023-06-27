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Haberler Fotohaber ADANA DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 27.06.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 06:21

ADANA DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile şiddetli sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana ili Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7,51 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Afet bölgesinde hissedilen sarsıntı sonrası az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

Adana deprem son dakika: 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sabah saatlerinde Adana son dakika haberi geldi. Merkez üssü Saimbeyli olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Adana deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 7,51 km altında meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 27 Haziran 2023 Adana depremi hakkında merak edilenler...

Adana deprem son dakika: 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ADANA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerine göre, Adana ili Saimbeyli ilçesinde saat 05.08'de bir deprem meydana geldi.

3,8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7,51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Adana deprem son dakika: 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2023-06-27

Saat:05:08:43 TSİ

Enlem:37.894 N

Boylam:36.248 E

Derinlik:7.51 km

Adana deprem son dakika: 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Adana deprem son dakika: 27 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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