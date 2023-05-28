Adana Kozan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adana Kozan seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

KOZAN'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Kozan seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)