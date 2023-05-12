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Haberler Fotohaber Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yüreğir seçim sonucu ve parti oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:53

Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yüreğir seçim sonucu ve parti oy oranları

Adana Yüreğir seçim sonuçları ve partiler ile ittifakların oy oranları hakkında araştırmalar başladı. Toplamda 273 bin 305 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu ilçede 784 sandık bulunuyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve HDP'nin Adana'dan milletvekili çıkardığı 2018 seçimlerinden sonra bu yılki CHP, MHP, Ak Parti ve İYİ Parti'nin seçim sonucu ve oy oranları araştırılır hale geldi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Peki, Yüreğir seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte Adana Yüreğir seçim sonucu

Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yüreğir seçim sonucu ve parti oy oranları

Adana Yüreğir seçim sonuçları ile partilerin aldığı oy oranları hakkında araştırmalar başlıyor. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında alınacak ve daha sonra sandıklar sayılacak. Oy verme işlemi bitmesiyle birlikte Yüreğir seçim sonucu ve oy oranları gündemdeki yerini alacak. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylıkları YSK tarafından onaylanmış durumda. Peki, Yüreğir'de seçimi kim kazandı? İşte Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023

Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yüreğir seçim sonucu ve parti oy oranları

YÜREĞİR'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Yüreğir seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yüreğir seçim sonucu ve parti oy oranları

ADANA YÜREĞİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüreğir seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yüreğir seçim sonucu ve parti oy oranları

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yüreğir seçim sonucu ve parti oy oranları

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