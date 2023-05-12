Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:53

Adana Yüreğir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yüreğir seçim sonucu ve parti oy oranları

Adana Yüreğir seçim sonuçları ve partiler ile ittifakların oy oranları hakkında araştırmalar başladı. Toplamda 273 bin 305 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu ilçede 784 sandık bulunuyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve HDP'nin Adana'dan milletvekili çıkardığı 2018 seçimlerinden sonra bu yılki CHP, MHP, Ak Parti ve İYİ Parti'nin seçim sonucu ve oy oranları araştırılır hale geldi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Peki, Yüreğir seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte Adana Yüreğir seçim sonucu