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Haberler Fotohaber Adıyaman Kahta seçim sonuçları! 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:04

Adıyaman Kahta seçim sonuçları! 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kahta seçim sonuçları YSK tarafından yayınlanan verilerle anbean sabah.com.tr'de açıklanacak. Kahta'daki sandıklardan çıkan zarflarda cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının aldığı oy sayıları ve partilerin oy oranları, genel seçim sonuçları kapsamında araştırılıyor. Bu sebeple Adıyamanlı vatandaşlar 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte ilçe ilçe seçim sonucu ekranı ile adayların oy oranı verileri.

Adıyaman Kahta seçim sonuçları! 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 genel seçim sonuçları, YSK'nın yayınladığı veriler ışığında anlık olarak kamuoyunun bilgisine sunulacak. Bu kapsamda Adıyaman Kahta seçim sonuçları da açılan her sandıkla birlikte güncellenerek vatandaşların bilgisine sunulacak. Peki, 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Kahta seçim sonuçları ekranı ile adayların oy oranları!

Adıyaman Kahta seçim sonuçları! 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kahta Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

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Adıyaman Kahta seçim sonuçları! 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Adıyaman Kahta seçim sonuçları! 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

  1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

  1. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

  1. Kabine girerken cep telefonunuzu sandık görevlilerine teslim edin:

Kabine girerken cep telefonu, fotoğraf makinesi ve benzeri görüntü kaydedici cihazlarınızı dışarıda bırakmanız gerekmektedir. Oy kullanırken kabinlerde çekim yapmak, fotoğraf ve video çekerek bunları dağıtmak yasaktır. Bu sebeple, cep telefonu ve benzeri eşyalarınızı, oy verme işleminiz bittiğinde geri almak üzere sandık kuruluna teslim etmelisiniz.

  1. Oy pusulasında mühür dışında işaret koymayın ve mührü taşırmayın:

Oy pusulasında tercih ettiğiniz aday için ayrılan bölümün dışına taşırmayacak şekilde "TERCİH" veya "EVET" mührünü basın. Oy pusulasının hiçbir yerine imza atmayın, işaret koymayın. Zarfın içine oy pusulasından başka bir şey koymayın.

Ayrıca cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi için verilen iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atın.

  1. Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Oy kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atın.

Adıyaman Kahta seçim sonuçları! 2023 Adıyaman Kahta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim Günü Yasakları

  • Seçim günü saat 06:00 – 00:00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapılamayacak.
  • Emniyet görevlileri ve asayişi korumakla görevli personel dışında yerleşim yerlerinde hiç kimse silah taşıyamayacak.
  • Kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
  • Bu tip bir özelliği bulunan lokanta ve kafelerde yalnızca yemek servisi yapılacak.
  • Seçim günü saat 18:00'e kadar düğün yapılamayacak, düğünler bu saatten sonra yapılabilecek.
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