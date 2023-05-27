Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:25

Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Tüm Türkiye sandık başına gidiyor. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat Bölümü Adıyaman'da yaşayanlar Adıyaman seçim sonuçları ve oy oranları araştırmasına çıktı. 28 Mayıs'ta vatandaşlar tekrardan sandık başında olacak ve milletin iradesiyle yeni cumhurbaşkanı belirlenecek. Bu noktada Türkiye'nin en kalabalık ili Adıyaman 2. seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Adıyaman seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte seçim sonuçları ile ilgili son bilgiler…