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Haberler Fotohaber Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:25

Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Tüm Türkiye sandık başına gidiyor. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat Bölümü Adıyaman'da yaşayanlar Adıyaman seçim sonuçları ve oy oranları araştırmasına çıktı. 28 Mayıs'ta vatandaşlar tekrardan sandık başında olacak ve milletin iradesiyle yeni cumhurbaşkanı belirlenecek. Bu noktada Türkiye'nin en kalabalık ili Adıyaman 2. seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Adıyaman seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte seçim sonuçları ile ilgili son bilgiler…

Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına giderken Adıyaman seçim sonuçları gündeme geliyor. Adıyaman'da 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %66.2'lik oyu alırken, Kemal Kılıçdaroğlu % 31,24, Sinan Oğan %2.18'lik oy almıştı. Genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayan herhangi bir aday olmadığı için Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek. Milletvekili dağılımı yapıldığı için tekrardan milletvekili seçimi olmayacak sadece 13. Cumhurbaşkanını seçimi yapılacak. Adıyaman seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Adıyaman seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte Adıyaman Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Adıyaman seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ADIYAMAN İLÇELERİ

Adıyaman'ın çeşitli ilçeleri bulunmaktadır. Adıyaman ilinde yer alan ilçeler şu şekilde olmaktadır; Adıyaman (İl merkezi), Çelikhan, Besni, Gölbaşı, Gerger, Samsat, Kâhta, Tut, Sincik şeklinde ifade edilmektedir.

14 MAYIS 2023 ADIYAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Adıyaman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %66.2 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %31.24 oy aldı.

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %66.2

Kemal Kılıçdaroğlu: %31.24

Sinan Oğan: %2.18

Muharrem İnce: %0.38

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

14 MAYIS SEÇİMLERİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %62.41

Millet İttifakı: %18.75

ATA İttifakı: %0.63

Emek ve Özgürlük İttifakı: %12.01

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.46

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ADIYAMAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %67.4

Muharrem İnce: %20.5

Meral Akşener: %3.4

Selahattin Demirtaş: %7.4

Temel Karamollaoğlu: %1.2

Doğu Perinçek: %0.2

Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ADIYAMAN OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

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