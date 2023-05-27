Adıyaman seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adıyaman seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ADIYAMAN İLÇELERİ
Adıyaman'ın çeşitli ilçeleri bulunmaktadır. Adıyaman ilinde yer alan ilçeler şu şekilde olmaktadır; Adıyaman (İl merkezi), Çelikhan, Besni, Gölbaşı, Gerger, Samsat, Kâhta, Tut, Sincik şeklinde ifade edilmektedir.
14 MAYIS 2023 ADIYAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs Adıyaman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %66.2 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %31.24 oy aldı.
İşte oy oranları
Recep Tayyip Erdoğan: %66.2
Kemal Kılıçdaroğlu: %31.24
Sinan Oğan: %2.18
Muharrem İnce: %0.38
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)
Muharrem İnce (çekildi)
14 MAYIS SEÇİMLERİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OY ORANLARI
Cumhur İttifakı: %62.41
Millet İttifakı: %18.75
ATA İttifakı: %0.63
Emek ve Özgürlük İttifakı: %12.01
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.46
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ADIYAMAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %67.4
Muharrem İnce: %20.5
Meral Akşener: %3.4
Selahattin Demirtaş: %7.4
Temel Karamollaoğlu: %1.2
Doğu Perinçek: %0.2