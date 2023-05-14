Afyon seçim sonuçları 2023: Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili seçimleri için sandık başına gidenler Afyon seçim sonuçları gündeme geliyor. Türkiye'de toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan Afyon'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' Afyon seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" '' sorusuna yanıt arıyor. İşte Afyon 2023 seçim sonuçları oy oranları son durum