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Haberler Fotohaber Afyon seçim sonuçları 2023: Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:34

Afyon seçim sonuçları 2023: Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili seçimleri için sandık başına gidenler Afyon seçim sonuçları gündeme geliyor. Türkiye'de toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan Afyon'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' Afyon seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" '' sorusuna yanıt arıyor. İşte Afyon 2023 seçim sonuçları oy oranları son durum

Afyon seçim sonuçları 2023: Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Afyon seçim sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim seçim sonucuna göre belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları bu noktada kritik öneme sahip. 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Afyon'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu %68 olurken Meral Akşenir'in oyu %11.7 olarak belirlendi. Peki 2023 Afyon seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika…

Afyon seçim sonuçları 2023: Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AFYON SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Afyon Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Afyon seçim sonuçları 2023: Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AFYON İLÇELERİ

Afyonkarahisar ilinde çok sayıda ilçe mevcuttur. Afyonkarahisar ilinde yer alan ilçeler şu şekilde ifade edilmektedir:

Bayat, Başmakçı, Çay, Bolvadin, Dazkırı, Çobanlar, Emirdağ‎, Dinar, Hocalar, Evciler‎, İscehisar, İhsaniye‎, Sandıklı‎, Kızılören‎, Sultandağı, Sinanpaşa, Şuhut

AFYON SEÇİM SONUÇLARI 2018

Afyon Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 506,851 olurken katılım oranı % 90,6 olarak duyurulmuştu.

1, 807açılan sandıkta geçerli oy sayısı 445,461 olarak belirlendi

Afyon seçim sonuçları 2023: Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AFYON 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %68

Muharrem İnce: %18.9

Meral Akşener: %11.7

Selahattin Demirtaş: %0.4

Temel Karamollaoğlu: %0.9

Doğu Perinçek: %0.2

AFYON 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %69.3

Millet İttifakı: %28.9

Ak Parti: %55.4

CHP: %14.5

HDP: %1.3

İYİ PARTİ: %13.4

AFYON SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

Afyon seçim sonuçları 2023: Afyon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
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