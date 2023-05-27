Ağrı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ağrı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye sandık başına 2.kez gidiyor. Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki, Ağrı'da seçimi kim kazandı? İşte Ağrı seçim sonucu ve oy oranları…