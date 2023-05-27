Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ağrı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ağrı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:38

Ağrı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ağrı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye sandık başına 2.kez gidiyor. Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki, Ağrı'da seçimi kim kazandı? İşte Ağrı seçim sonucu ve oy oranları

Ağrı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ağrı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak. 28 Mayıs 2023 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı böylelikle seçilmiş olacak. Ağrı seçimi kim kazandı, hangi aday soruları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini alacak. İşte Ağrı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ağrı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ağrı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS AĞRI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Ağrı seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ağrı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ağrı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

AĞRI OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

Ağrı' nın İlçeleri:

Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay ve Tutak' tır.

14 MAYIS 2023 AĞRI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Ağrı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %31.72 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %65.8 oy aldı.

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %31.72

Kemal Kılıçdaroğlu: %65.8

Sinan Oğan: %2.08

Muharrem İnce: %0.4

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

Ağrı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ağrı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİ AĞRI MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %30.22

Millet İttifakı: %12.87

ATA İttifakı: %0.22

Emek ve Özgürlük İttifakı: %54.46

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.82

---------------------------

AĞRI 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %31.8

Muharrem İnce: %5

Meral Akşener: %1.1

Selahattin Demirtaş: %61.3

Temel Karamollaoğlu: %0.7

Doğu Perinçek: %0.1

Ağrı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ağrı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA