Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 08:00

Aile Destek Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Aile Destek Programı ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

Haziran ayı Aile Destek programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi ödemeleri, Bakanlıktan gelen açıklamalar dahilinde belirli oluyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama bekleniyor. Vatandaşlar, "Aile Destek Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorularını yöneltiyor. Devlet desteğinin tutarı 850 – 1250 TL arası olarak değişiyor. Peki, Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Haziran ayı ödemeleri 2023