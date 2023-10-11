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Haberler Fotohaber 2023 EKİM Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatırılacak? Ekim ayı aile destek ödemeleri ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:30

2023 EKİM Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatırılacak? Ekim ayı aile destek ödemeleri ayın kaçında yatacak?

Ekim ayı Aile Destek ödemeleri için ödeme tarihi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yararlandığı Aile Destek Ödemeleri, her ay belirli gülerde kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Aile gelir durumuna göre ödemesi değişen yardım ödeneği ortalama 850-1250 TL arasında yapılıyor. Peki, Ekim 2023 itibariyle Aile Destek ödemeleri ne zaman gerçekleşecek, ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Ekim ayı Aile Destek Ödemeleri hakkında merak edilenler…

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ekim ayı Aile Destek ödemelerinde son durum ne, ödeme tarihi belli oldu mu?

Aile Destek ödemelerini Ekim ayı yattı mı, ne zaman hesaplara yatırılacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak yardım ödeneği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleşiyor. Peki, Ekim ayı için ödemeler ne zaman gerçekleşecek, belli oldu mu? İşte Aile Destek ödemeleri ödeme günü ayrıntıları...

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ekim ayı Aile Destek ödemelerinde son durum ne, ödeme tarihi belli oldu mu?

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinde bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere 52,2 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ekim ayı Aile Destek ödemelerinde son durum ne, ödeme tarihi belli oldu mu?

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini aktaran Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ekim ayı Aile Destek ödemelerinde son durum ne, ödeme tarihi belli oldu mu?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ekim ayı Aile Destek ödemelerinde son durum ne, ödeme tarihi belli oldu mu?

EKİM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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