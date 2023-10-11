Aile Destek ödemelerini Ekim ayı yattı mı, ne zaman hesaplara yatırılacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak yardım ödeneği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleşiyor. Peki, Ekim ayı için ödemeler ne zaman gerçekleşecek, belli oldu mu? İşte Aile Destek ödemeleri ödeme günü ayrıntıları...