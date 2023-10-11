Ekim ayı Aile Destek ödemeleri için ödeme tarihi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yararlandığı Aile Destek Ödemeleri, her ay belirli gülerde kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Aile gelir durumuna göre ödemesi değişen yardım ödeneği ortalama 850-1250 TL arasında yapılıyor. Peki, Ekim 2023 itibariyle Aile Destek ödemeleri ne zaman gerçekleşecek, ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Ekim ayı Aile Destek Ödemeleri hakkında merak edilenler…