AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: TBMM onayladı! Aile ve Gençlik bankası açıldı mı, ne zaman açılacak?

Aile ve Gençlik bankası son dakika haberi ile gündeme geldi. Yeni evlenecek olan çiftlere evlilik kredisi verilmesi ve ev hanımlarına emeklilik konularını kapsayan Aile ve Gençlik fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin onaylanmasının ardından yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi desteği sağlanacak. Peki, Aile ve Gençlik bankası ne zaman açılacak, evlilik kredisi şartları belirlendi mi? İşte, Aile Ve Gençlik Bankası hakkında detaylar…