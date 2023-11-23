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Haberler Fotohaber AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: TBMM onayladı! Aile ve Gençlik bankası açıldı mı, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:26

AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: TBMM onayladı! Aile ve Gençlik bankası açıldı mı, ne zaman açılacak?

Aile ve Gençlik bankası son dakika haberi ile gündeme geldi. Yeni evlenecek olan çiftlere evlilik kredisi verilmesi ve ev hanımlarına emeklilik konularını kapsayan Aile ve Gençlik fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin onaylanmasının ardından yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi desteği sağlanacak. Peki, Aile ve Gençlik bankası ne zaman açılacak, evlilik kredisi şartları belirlendi mi? İşte, Aile Ve Gençlik Bankası hakkında detaylar…

AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: TBMM onayladı! Aile ve Gençlik bankası açıldı mı, ne zaman açılacak?

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ev hanımlarına emeklilik onaylandı mı soruları gündeme gelen başlıklar arasında yerini aldı. Seçim öncesi vaat olarak verilen evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifinin kabul edilmesiyle yasalaştı Peki, Aile ve Gençlik bankasında son durum ne? Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi ile evlilik kedisi ne zaman resmi gazete'de yayınlanacak, şartları neler?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: TBMM onayladı! Aile ve Gençlik bankası açıldı mı, ne zaman açılacak?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULDU MU?

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: TBMM onayladı! Aile ve Gençlik bankası açıldı mı, ne zaman açılacak?

Teklifle yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Fonun giderlerini ise yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.

EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?

Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: TBMM onayladı! Aile ve Gençlik bankası açıldı mı, ne zaman açılacak?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: TBMM onayladı! Aile ve Gençlik bankası açıldı mı, ne zaman açılacak?

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

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