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Haberler Fotohaber Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:49

Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi 60 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı yurdun dört bir yanındaki seçmenler tarafından mercek altına alınmış durumda. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'da %76,2 ile zirveye yerleşmiş onu sırasıyla CHP adayı Muharrem İnce %14,2 takip etmiş, İyi Parti adayı Meral Akşener'de %8,1 ile üçüncü olmuştu. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı sorgulanıyor. Peki, 2023 Aksaray seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023

Aksaray seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. Oy kullanma işleminin yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin oy oranları yurdun dört bir yanında araştırılıyor. 2018 Aksaray Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %76,2 ile zirvedeydi. Seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Aksaray'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Aksaray seçim sonuçları açıklandı mı, Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Aksaray seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Aksaray 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00.17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Aksaray seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Aksaray Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023

AKSARAY' IN İLÇELERİ

Aksaray ilinin ilçeleri yedi tanedir. Aksaray ilinin sırasıyla şunlardır: Aksaray (İl merkezi), Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI 2018

Aksaray Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 266.870 olurken katılım oranı: %84,5 olarak duyurulmuştu.

891 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 225,454 olarak belirlendi.

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