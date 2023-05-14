Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi 60 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı yurdun dört bir yanındaki seçmenler tarafından mercek altına alınmış durumda. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'da %76,2 ile zirveye yerleşmiş onu sırasıyla CHP adayı Muharrem İnce %14,2 takip etmiş, İyi Parti adayı Meral Akşener'de %8,1 ile üçüncü olmuştu. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı sorgulanıyor. Peki, 2023 Aksaray seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...