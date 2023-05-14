Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Aksaray seçim sonuçları 2023

Aksaray seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. Oy kullanma işleminin yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin oy oranları yurdun dört bir yanında araştırılıyor. 2018 Aksaray Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %76,2 ile zirvedeydi. Seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Aksaray'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Aksaray seçim sonuçları açıklandı mı, Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Aksaray seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Aksaray 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.