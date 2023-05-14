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Haberler Fotohaber Aksaray Merkez seçim sonuçları! 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:17

Aksaray Merkez seçim sonuçları! 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Aksaray Merkez'de oy kullanan seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve AK Parti, MHP ve CHP milletvekili adayları için oy veren Aksaraylı seçmenler YSK seçim yasaklarının ardından Aksaray Merkez seçim sonuçlarını öğrenmek isteyerek 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Aksaray Merkez seçim sonuçları! 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aksaray seçim sonuçları - Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yasaklarının ardından seçmenler tarafından öğrenilmek istenerek 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

AKSARAY MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları oy oranları YSK yasaklarının sona ermesiyle burada olacak.

Aksaray Merkez seçim sonuçları! 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKSARAY ESKİL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Aksaray Merkez Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Aksaray Merkez seçim sonuçları! 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Aksaray Merkez seçim sonuçları! 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKSARAY 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %76.19

Muharrem İnce: %14.19

Meral Akşener: %8.12

Aksaray Merkez seçim sonuçları! 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKSARAY 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

AK Parti: %56.28

MHP: %20.93

CHP: %9.65

İYİ PARTİ: %10.74

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