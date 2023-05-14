Aksaray Merkez seçim sonuçları! 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Aksaray Merkez'de oy kullanan seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve AK Parti, MHP ve CHP milletvekili adayları için oy veren Aksaraylı seçmenler YSK seçim yasaklarının ardından Aksaray Merkez seçim sonuçlarını öğrenmek isteyerek 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 Aksaray Merkez seçim sonuçları ve tüm detaylar.