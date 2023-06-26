CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 Haziran 2023 Pazartesi cumhuriyet, bilezik, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın ilk gününde araştırılmaya başladı. FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası piyasalarda hareketlilik yarattı. Bayram öncesi yatırım ve birikim yapanlar alış-satış rakamlarına odaklandı. 1.500 TL üzerinde seyretmeye devam eden gram altın fiyatı birikim yapanların ilk tercihi oluyor. 26 Haziran Pazartesi yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları da yanıt arıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın bazında sorgulanıyor. İşte, 26 Haziran 2023 canlı altın fiyatları son dakika grafik…