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Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 07:47

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 Haziran 2023 Pazartesi cumhuriyet, bilezik, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın ilk gününde araştırılmaya başladı. FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası piyasalarda hareketlilik yarattı. Bayram öncesi yatırım ve birikim yapanlar alış-satış rakamlarına odaklandı. 1.500 TL üzerinde seyretmeye devam eden gram altın fiyatı birikim yapanların ilk tercihi oluyor. 26 Haziran Pazartesi yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları da yanıt arıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın bazında sorgulanıyor. İşte, 26 Haziran 2023 canlı altın fiyatları son dakika grafik…

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 Haziran 2023 Pazartesi cumhuriyet, bilezik, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan piyasalar yıl içindeki hareketli seyrine devam ediyor. Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan alınan son veriler ile gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı en çok araştırılanlar arasında bir kez daha yerini aldı. İşte, 26 Haziran 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 Haziran 2023 Pazartesi cumhuriyet, bilezik, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

26 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 Haziran 2023 Pazartesi cumhuriyet, bilezik, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.423,48

SATIŞ (TL) 1.509,58

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YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 5.029,00

SATIŞ (TL) 5.155,00

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 Haziran 2023 Pazartesi cumhuriyet, bilezik, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL): 10.042,00

SATIŞ (TL) 10.263,00

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ (TL) 10.355,00

SATIŞ (TL) 10.512,00

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 Haziran 2023 Pazartesi cumhuriyet, bilezik, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 10.308,00

SATIŞ (TL) 10.483,00

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.522,00

SATIŞ (TL) 2.578,00

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