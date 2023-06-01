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Haberler Fotohaber Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 08:59

Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları takibi yapan vatandaşlar bugün altının gram fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL sorularına yanıt arıyor. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte hediyelik altın alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL sorusuyla piyasaları takip ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki hareketlilik hem altına yatırım yapanlar hem de yeni evlenenler tarafından yakından inceleniyor. İşte 1 Haziran 2023 canlı altın fiyatları takip ekranı…

Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

Canlı altın fiyatları takibi yapmak için kuyumcuya gitmek yerine internette araştırma yapmayı tercih eden vatandaşlar, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takılardan gram ve çeyrek altın fiyatı pek çok vatandaş tarafından inceleniyor. Peki bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel rakamlar…

Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

1 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.310,75

Gram altın satış: 1.310,99

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Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.220,00

Çeyrek altın satış: 2.295,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.124,00

Ata altın satış: 9.416,00

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.426,00

Yarım altın satış: 4.576,00

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