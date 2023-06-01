Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

Canlı altın fiyatları takibi yapmak için kuyumcuya gitmek yerine internette araştırma yapmayı tercih eden vatandaşlar, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takılardan gram ve çeyrek altın fiyatı pek çok vatandaş tarafından inceleniyor. Peki bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel rakamlar…