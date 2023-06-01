Altın fiyatları canlı takip ekranı | 1 Haziran 2023 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları takibi yapan vatandaşlar bugün altının gram fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL sorularına yanıt arıyor. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte hediyelik altın alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL sorusuyla piyasaları takip ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki hareketlilik hem altına yatırım yapanlar hem de yeni evlenenler tarafından yakından inceleniyor. İşte 1 Haziran 2023 canlı altın fiyatları takip ekranı…