ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen ve yatırımcıların gözdesi olan altın fiyatları, gerek gün içerisinde gerekse de haftalık bazda hareketli bir grafik çiziyor. Bu durum da alış satış değerlerini etkiliyor. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber vatandaşlar, ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 06.15 itibarıyla 1.481,81 liradan, cumhuriyet altını ise 10.031,00 liradan işlem görüyor. İşte 12 Haziran 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.