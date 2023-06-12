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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:51

ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı düğün sezonunun açılmasıyla beraber oldukça sık ziyaret edilir hale geldi. Altın gram fiyatı dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru, ons değerindeki hareketlilik sebebiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Hal böyleyken yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyen kişiler, altın piyasasındaki son durum gelişmelerini yakından takip ediyor. Yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın fiyatı, anlık rakamlara göre saat 06.15 itibarıyla 1.481,54 TL alış ve 1.481,81 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 12 Haziran 2023 Pazartesi anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen ve yatırımcıların gözdesi olan altın fiyatları, gerek gün içerisinde gerekse de haftalık bazda hareketli bir grafik çiziyor. Bu durum da alış satış değerlerini etkiliyor. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber vatandaşlar, ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 06.15 itibarıyla 1.481,81 liradan, cumhuriyet altını ise 10.031,00 liradan işlem görüyor. İşte 12 Haziran 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.

ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

12 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.481,54

Gram altın satış: 1.481,81

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ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.424,00

Çeyrek altın satış: 2.466,00

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ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.863,00

Yarım altın satış: 4.933,00

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TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.726,00

Tam altın satış: 9.821,00

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