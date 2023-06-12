ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2023 CANLI VERİLERİ: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı düğün sezonunun açılmasıyla beraber oldukça sık ziyaret edilir hale geldi. Altın gram fiyatı dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru, ons değerindeki hareketlilik sebebiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Hal böyleyken yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyen kişiler, altın piyasasındaki son durum gelişmelerini yakından takip ediyor. Yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın fiyatı, anlık rakamlara göre saat 06.15 itibarıyla 1.481,54 TL alış ve 1.481,81 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 12 Haziran 2023 Pazartesi anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...