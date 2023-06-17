Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından ziyaret ediliyor. Dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru, ons değerindeki hareketlilik altın gram fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen daltın piyasasındaki son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı, anlık rakamlara göre saat 06.55 itibarıyla 1.486,08 TL alış ve 1.486,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber ''Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 17 Haziran 2023 Cumartesi anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...