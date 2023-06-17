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Haberler Fotohaber Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:21

Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından ziyaret ediliyor. Dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru, ons değerindeki hareketlilik altın gram fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen daltın piyasasındaki son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı, anlık rakamlara göre saat 06.55 itibarıyla 1.486,08 TL alış ve 1.486,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber ''Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 17 Haziran 2023 Cumartesi anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu bugün için yanıt aramaya başladı. Yatırımcıların gözdesi olan altın fiyatları hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Özellikle ons değerinde yaşanan hareketlilik alış satış değerleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusu Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından yanıt aramaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 06.55 itibarıyla 1.486,08 liradan, cumhuriyet altını ise 10.030,00 liradan işlem görüyor. İşte 17 Haziran 2023 Cumartesi güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.

Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

17 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.486,08

SATIŞ (TL) 1.486,42

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.397,00

SATIŞ (TL) 2.440,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.344,48

SATIŞ (TL) 1.429,58

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