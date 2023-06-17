Altın fiyatları canlı takip ekranı 17 Haziran 2023: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu bugün için yanıt aramaya başladı. Yatırımcıların gözdesi olan altın fiyatları hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Özellikle ons değerinde yaşanan hareketlilik alış satış değerleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusu Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından yanıt aramaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 06.55 itibarıyla 1.486,08 liradan, cumhuriyet altını ise 10.030,00 liradan işlem görüyor. İşte 17 Haziran 2023 Cumartesi güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.