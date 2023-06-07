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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:55

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı son günlerde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altının fiyatı, dünyada yaşanan gelişmeler, döviz kuru, ons değerindeki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, anlık rakamlara göre 1.400,01 TL alış ve 1.400,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran 2023 Çarşamba canlı ve anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

''Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusunun yanıtı gün gün araştırılmaya devam ediyor. Yatırımcıların gözdesi olan altın fiyatları, hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizerken alış satış değerleri de değişebiliyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün 1.400,23 TL liradan, cumhuriyet altını ise 9.383,00 liradan işlem görüyor. Düğün sezonunun başlamasıyla beraber vatandaşlar, ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Haziran 2023 Çarşamba güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

7 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.400,01

Gram altın satış: 1.400,23

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.329,00

Çeyrek altın satış: 2.390,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.673,00

Yarım altın satış: 4.780,00

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