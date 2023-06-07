Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:55

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 7 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı son günlerde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altının fiyatı, dünyada yaşanan gelişmeler, döviz kuru, ons değerindeki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, anlık rakamlara göre 1.400,01 TL alış ve 1.400,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran 2023 Çarşamba canlı ve anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri...