Amasra seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Amasra seçim sonucu ve oy oranları

Amasra seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genel seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.), Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. 2018 seçimlerinde iki milletvekili çıkarabilen Bartın ilinde 1 milletvekili Ak Parti'den 1 milletvekili ise CHP'ye aitti. Amasra seçim sonucu üzerinden vatandaşlar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağını öğrenmek istiyor. Peki, Amasra'da seçimi kim kazandı? İşte Amasra seçim sonuçları 2023.