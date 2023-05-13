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Haberler Fotohaber Amasra seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Amasra seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:52

Amasra seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Amasra seçim sonucu ve oy oranları

Amasra seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genel seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.), Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. 2018 seçimlerinde iki milletvekili çıkarabilen Bartın ilinde 1 milletvekili Ak Parti'den 1 milletvekili ise CHP'ye aitti. Amasra seçim sonucu üzerinden vatandaşlar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağını öğrenmek istiyor. Peki, Amasra'da seçimi kim kazandı? İşte Amasra seçim sonuçları 2023.

Amasra seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Amasra seçim sonucu ve oy oranları

14 Mayıs'ta 64 milyondan fazla vatandaş sandığa gidip yeni cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçecek. Amasra seçim sonuçları da 2 milletvekili çıkan Bartın'da önem arz ediyor. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını onadı ve seçim pusulasında vatandaşlar bu dörtlünün ismini görecek. Peki, Amasra seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti Amasra seçim sonuçları 2023 ve oy oranları.

Amasra seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Amasra seçim sonucu ve oy oranları

BARTIN AMASRA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.


Amasra Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Amasra seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Amasra seçim sonucu ve oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Amasra seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Amasra seçim sonucu ve oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Amasra seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Amasra seçim sonucu ve oy oranları
OY NASIL KULLANILIR?
Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;
1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:
İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.
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