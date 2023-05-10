Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:42

Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 202 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi dolasıyla Ankara seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur İttifakı ortak aday olarak Recep Tayyip Erdoğan; Millet İttifakı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak çıkardığı Ankara seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. İşte Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları