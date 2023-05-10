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Haberler Fotohaber Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 202 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:42

Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 202 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi dolasıyla Ankara seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur İttifakı ortak aday olarak Recep Tayyip Erdoğan; Millet İttifakı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak çıkardığı Ankara seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. İşte Ankara seçim sonuçları ve partilerin oy oranları

Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 202 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Ankara seçim sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. 2018 Cumhurbaşkanı seçiminde Ankara sonuçlarında Tayyip Erdoğan %51.5, Muharrem İnce %36.1, Meral Akşener %9.3'lük oy almıştı. Başkentte yaşayanlar Ankara seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu partilerin ve adayların oy oranları

Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 202 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu ve partilerin oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara seçim sonuçları 2023 henüz açıklanmadı.

Ankara Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz

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Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 202 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu ve partilerin oy oranları

ANKARA'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

ANKARA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %51.5

Muharrem İnce: %36.2

Meral Akşener: %9

Selahattin Demirtaş: %2.1

Temel Karamollaoğlu: %0.9

Doğu Perinçek: %0.2

Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 202 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu ve partilerin oy oranları

ANKARA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %53.5

Millet İttifakı: %39.7

AK Parti: %40.4

CHP: %26.1

HDP: %6.4

İYİ PARTİ: %12.1

Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 202 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ankara seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AK Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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