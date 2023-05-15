Ankara seçim sonuçları CANLI! 14 Mayıs 2023 genel seçimlerde Ankara seçim sonucu ve adayların oy oranı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için sandık başına gidenler 2023 Ankara seçim sonuçları araştırması yapıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini gösteriyor. Ankara'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %51,52 ile en yüksek oyu alırken milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı %53,54 ile zirveyi yine kaptırmamıştı. Peki 2023 Ankara seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...