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Haberler Fotohaber Ankara seçim sonuçları CANLI! 14 Mayıs 2023 genel seçimlerde Ankara seçim sonucu ve adayların oy oranı
Giriş Tarihi: 15.05.2023 02:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 07:13

Ankara seçim sonuçları CANLI! 14 Mayıs 2023 genel seçimlerde Ankara seçim sonucu ve adayların oy oranı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için sandık başına gidenler 2023 Ankara seçim sonuçları araştırması yapıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini gösteriyor. Ankara'da 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %51,52 ile en yüksek oyu alırken milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı %53,54 ile zirveyi yine kaptırmamıştı. Peki 2023 Ankara seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Ankara seçim sonuçları CANLI! 14 Mayıs 2023 genel seçimlerde Ankara seçim sonucu ve adayların oy oranı

Ankara seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Türkiye'nin bir ili ve İç Anadolu Bölgesi' nin en kalabalık ikinci şehri Ankara'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Ankara seçim sonuçları açıklandı mı, Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Ankara 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan %69,4 ile en yüksek oyu almıştı. İşte Ankara 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Ankara seçim sonuçları CANLI! 14 Mayıs 2023 genel seçimlerde Ankara seçim sonucu ve adayların oy oranı

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Ankara Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara seçim sonuçları CANLI! 14 Mayıs 2023 genel seçimlerde Ankara seçim sonucu ve adayların oy oranı

ANKARA İLÇELERİ

Ankara şehrinin 25 tane ilçesi bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesini meydana getiren bu ilçeler: Akyurt, Ayaş, Altındağ, Balâ, Çamlıdere, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Evren, Haymana, Güdül, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Kalecik, Nallıhan, Mamak, Polatlı, Sincan, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle şeklinde ifade edilmektedir.

Ankara seçim sonuçları CANLI! 14 Mayıs 2023 genel seçimlerde Ankara seçim sonucu ve adayların oy oranı

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Ankara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 3,904,585 olurken katılım oranı % 89.4 olarak duyurulmuştu.

11,328 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 3,429,854 olarak belirlendi.

Ankara seçim sonuçları CANLI! 14 Mayıs 2023 genel seçimlerde Ankara seçim sonucu ve adayların oy oranı

ANKARA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %51.5

Muharrem İnce: %36.2

Meral Akşener: %9

Selahattin Demirtaş: %2.1

Temel Karamollaoğlu: %0.9

Doğu Perinçek: %0.2

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