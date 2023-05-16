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Haberler Fotohaber Ankara seçim sonuçları 2023 oy oranları: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 07:13

Ankara seçim sonuçları 2023 oy oranları: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

Başkent Ankara'da cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için sandığa giden vatandaşlar sandıkların açılmaya başlaması ile sonuçlarını araştırmaya başladı. YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılan verilere göre Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayıları belli olmaya başladı. YSK başkanı Ahmet Yener, " 09.45 ile 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk bir oranımız var. Yurt içinde açılmayan sandık sayımız 27'dir. 09. 45 itibariyle Sayın Erdoğan 49,4 oy oranın sahiptir." açıklamasının ardından Ankara'da ikamet eden seçmenler Ankara seçim sonuçları 2023 öğrenmek istiyor. Peki, Ankara seçim sonuçları 2023 açıklandı mı, zaman açıklanacak? İşte, Ankara 2023 seçim sonuçları ile partilerin canlı oy oranları.

Ankara seçim sonuçları 2023 oy oranları: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

Ankara seçim sonuçları 2023 gündemdeki yerini koruyor. Başkentte sandığa gidip cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy kullanan milyonlarca seçmen sonuçların tamamının açıklanmasına dakikalar kala genel durumu merak ediyor. 2018 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %69,4 ile en yüksek oyu almıştı. 2023 Ankara seçim sonuçlarına göre Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısı ile partilerin oy oranları nasıl dağılım gösteriyor. İşte, Ankara 2023 seçim sonuçları ile partilerin canlı oy oranları.

Ankara seçim sonuçları 2023 oy oranları: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Ankara Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara seçim sonuçları 2023 oy oranları: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

ANKARA İLÇELERİ

Ankara şehrinin 25 tane ilçesi bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesini meydana getiren bu ilçeler: Akyurt, Ayaş, Altındağ, Balâ, Çamlıdere, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Evren, Haymana, Güdül, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Kalecik, Nallıhan, Mamak, Polatlı, Sincan, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle şeklinde ifade edilmektedir.

Ankara seçim sonuçları 2023 oy oranları: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Ankara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 3,904,585 olurken katılım oranı % 89.4 olarak duyurulmuştu.

11,328 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 3,429,854 olarak belirlendi.

Ankara seçim sonuçları 2023 oy oranları: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

ANKARA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %51.5

Muharrem İnce: %36.2

Meral Akşener: %9

Selahattin Demirtaş: %2.1

Temel Karamollaoğlu: %0.9

Doğu Perinçek: %0.2

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