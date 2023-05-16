Ankara seçim sonuçları 2023 oy oranları: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

Başkent Ankara'da cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için sandığa giden vatandaşlar sandıkların açılmaya başlaması ile sonuçlarını araştırmaya başladı. YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılan verilere göre Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayıları belli olmaya başladı. YSK başkanı Ahmet Yener, " 09.45 ile 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk bir oranımız var. Yurt içinde açılmayan sandık sayımız 27'dir. 09. 45 itibariyle Sayın Erdoğan 49,4 oy oranın sahiptir." açıklamasının ardından Ankara'da ikamet eden seçmenler Ankara seçim sonuçları 2023 öğrenmek istiyor. Peki, Ankara seçim sonuçları 2023 açıklandı mı, zaman açıklanacak? İşte, Ankara 2023 seçim sonuçları ile partilerin canlı oy oranları.