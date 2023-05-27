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Haberler Fotohaber Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kepez seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:52

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kepez seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı için ikinci kez sandık başına gidilirken Antalya ilinin Kepez seçim sonuçları 2023 canlı verilerle merak ediliyor. Güncel oy oranları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada oy sonuçları son dakika verileri ile açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile açılan sandık oranı ve sonuçları araştırılıyor. Kepez seçim sonucu bölgede yaşayanların gündeminde. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı ilçe özelinde yayımlanıyor. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Antalya Kepez seçim sonuçları…

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kepez seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için sandık başına gidiyor. Antalya Kepez seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il ve ilçe bazında araştırılıyor. Antalya Kepez seçim sonucu oy oranları ile belli oluyor. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında bir kez daha yerler alındı. Peki, Antalya Kepez seçim sonuçları 2023 nasıl? YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kepez seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kepez seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kepez seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kepez seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ANTALYA KEPEZ'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Kepez'de oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Kepez adayların oy sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %49.67

Recep Tayyip Erdoğan: %42.71

Sinan Oğan: %7.07

Muharrem İnce: %0.54

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kepez seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANTALYA KEPEZ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %48,19

Muharrem İnce: %31,53

Meral Akşener: %10,25

Selahattin Demirtaş: %9,25

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Antalya Kepez seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kepez seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İTTİFAKLAR: CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKINDA HANGİ PARTİLER VAR?

Cumhur İttifakı: Ak Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah

Millet İttifakı: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, DP

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