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Haberler Fotohaber Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manavgat seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:16

Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manavgat seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı için ikinci kez sandık başına gidilirken Antalya ilinin Manavgat seçim sonuçları 2023 canlı verilerle merak ediliyor. Güncel oy oranları gündemdeki yerini aldı. Bu noktada oy sonuçları son dakika verileri ile açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile açılan sandık oranı ve sonuçları araştırılıyor. Manavgat seçim sonucu bölgede yaşayanların gündeminde. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı ilçe özelinde yayımlanıyor. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Antalya Manavgat seçim sonuçları…

Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manavgat seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için sandık başına gidiyor. Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il ve ilçe bazında araştırılıyor. Antalya Manavgat seçim sonucu oy oranları ile belli oluyor. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında bir kez daha yerler alındı. Peki, Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023 nasıl? YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manavgat seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manavgat seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Manvgat seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manavgat seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manavgat seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ANTALYA MANAVGAT'TA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Manavgat'ta oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Manavgat adayların oy sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %48.12

Recep Tayyip Erdoğan: %43.72

Sinan Oğan: %7.4

Muharrem İnce: %0.76

ANTALYA MANAVGAT 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %45.7

Muharrem İnce: %37.5

Meral Akşener: %13.7

Selahattin Demirtaş: %2.3

Temel Karamollaoğlu: %0.5

Doğu Perinçek: %0.2

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

İTTİFAKLAR: CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKINDA HANGİ PARTİLER VAR?

Cumhur İttifakı: Ak Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah

Millet İttifakı: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, DP

Antalya Manavgat seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manavgat seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
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