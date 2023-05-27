Ardahan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ardahan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ardahan ilimizde cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oylaması için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giden seçmenler Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçlarını merak ederek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ardahan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ardahan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.