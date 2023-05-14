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Haberler Fotohaber Artvin seçim sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:54

Artvin seçim sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Artvin seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları belli oluyor. Vatandaşlar, 2023 genel seçimi kim kazandı sorusuyla AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin oy oranı için inceleme yapıyor. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %48.2 oranıyla en yüksek oyu aldı. Muharrem İnce ise %41.3 oranıyla ikinci sırada yer almıştı. 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy aldığı sabah.com.tr Artvin seçim sonuçları sayfası ile öğrenilebilecek. Peki Artvin seçim sonuçları açıklandı mı? İşte Artvin Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ekranı

Artvin seçim sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adayını belirlemek için sandık başına giderken Artvin seçim sonuçları merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim seçim sonucuna göre belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları bu noktada kritik öneme sahip. Artvin'de 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın %48.2 en yüksek oranına sahipti. Peki 2023 Artvin seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika…

Artvin seçim sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Artvin Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Artvin seçim sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ARTVİN İLÇELERİ

Artvin (il merkezi), Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2018

Artvin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 131,275 olurken katılım oranı % 87,7 olarak duyurulmuştu.

633 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 111,644 olarak belirlendi.

Artvin seçim sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ARTVİN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %48.2

Muharrem İnce: %41.3

Meral Akşener: %8.5

Selahattin Demirtaş: %0.8

Temel Karamollaoğlu: %1

Doğu Perinçek: %0.3

ARTVİN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %50.7

Millet İttifakı: %43.7

Ak Parti: %40.5

CHP: %32

HDP: %4.9

İYİ PARTİ: %10.2

CHP Artvin milletvekili adayları 2023

1. Uğur Bayraktutan

2. Oğuz Kurdoğlu

AK Parti Artvin milletvekili adayları 2023

1- Faruk Çelik

2- Ahmet Erdem

MHP Adıyaman milletvekili adayları 2023

1- Mete Han Özkan

2- Erkan Çağatay Kuruoğlu

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

Artvin seçim sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
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