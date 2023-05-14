Artvin seçim sonuçları 2023: Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Artvin seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları belli oluyor. Vatandaşlar, 2023 genel seçimi kim kazandı sorusuyla AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin oy oranı için inceleme yapıyor. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %48.2 oranıyla en yüksek oyu aldı. Muharrem İnce ise %41.3 oranıyla ikinci sırada yer almıştı. 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy aldığı sabah.com.tr Artvin seçim sonuçları sayfası ile öğrenilebilecek. Peki Artvin seçim sonuçları açıklandı mı? İşte Artvin Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ekranı