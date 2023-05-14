Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:06

Avcılar seçim sonuçları 2023| İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Avcılar seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ile il ve ilçe AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı verilerle takip ediliyor. İlçede oturan İstanbul 3. Bölge seçim sonucu verilerini araştırıyor. İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oy yüzdeleri ile gündemde. Peki İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte, İstanbul Avcılar seçim sonuçları 2023 son durum…