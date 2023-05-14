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Haberler Fotohaber Avcılar seçim sonuçları 2023| İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:06

Avcılar seçim sonuçları 2023| İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Avcılar seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ile il ve ilçe AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı verilerle takip ediliyor. İlçede oturan İstanbul 3. Bölge seçim sonucu verilerini araştırıyor. İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oy yüzdeleri ile gündemde. Peki İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte, İstanbul Avcılar seçim sonuçları 2023 son durum…

Avcılar seçim sonuçları 2023| İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul 3. Bölgede bulunan Avcılar oy kullanan vatandaşlar; Avcılar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilçe genelinde kullanılan oylara dair araştırma yapıyor. 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi için Avcılar'da oy kullanan seçmenler, genel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları için sabah.com.tr Avcılar seçim sonuçları sayfasını ziyaret ediyor. İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Avcılar seçim sonuçları 2023| İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Avcılar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

AVCILAR'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Avcılar seçim sonuçları 2023| İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

AVCILAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI 2018

Cumhur İttifakı: %43,55

Ak Parti- %35,80

MHP- %7,75

Millet İttifakı: %41.79

CHP- %33,43

İYİ Parti- %8,40

Avcılar seçim sonuçları 2023| İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

Avcılar seçim sonuçları 2023| İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL AVCILAR 2023 SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE!

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