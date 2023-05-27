Avcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda tamamlanacak. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde İstanbul'un Avcılar seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları canlı olarak duyurulacak. Avcılar'da ilk turda Erdoğan %40,84 oy oranı alırken, Kılıçdaroğlu %54.63 oy oranına sahip oldu. Marmara Bölgesi'nde yer alan ilçede oy sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Avcılar seçim sonuçları 2023 nasıl, son durum ne, YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?