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Haberler Fotohaber Avcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 14:39

Avcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda tamamlanacak. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde İstanbul'un Avcılar seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları canlı olarak duyurulacak. Avcılar'da ilk turda Erdoğan %40,84 oy oranı alırken, Kılıçdaroğlu %54.63 oy oranına sahip oldu. Marmara Bölgesi'nde yer alan ilçede oy sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Avcılar seçim sonuçları 2023 nasıl, son durum ne, YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Avcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul ilçesi Avcılar'da seçim sonucu son dakika gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı adayları; Cumhur ittifakından Recep Tayyip Erdoğan ve Millet ittifakından Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı ile araştırılıyor. 28 Mayıs günü gerçekleşen ikinci tur sonucu 81 ilde açılan sandık oranının yüzde 100'e ulaşması ardından kesinleşecek. Avcılar seçim sonuçları 2023 canlı oy oranları gündemde. Güncel Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları araştırılmaya devam ediyor. İşte, Avcılar 2. Tur seçim sonuçları son durum oy oranları

Avcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK son dakika verileri takip ediliyor. Güncel sonuçlar açılan sandık sayısı arttıkça tablolarda yerini alıyor. Yayın yasağının kaldırılması ardından YSK verileri paylaşmaya başlıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Avcılar seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Avcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

AVCILAR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %42.65

MUHARREM İNCE - %45,03

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %6.95

MERAL AKŞENER - %4,6

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE AVCILAR'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs günü gerçekleştirilen ilk tur ardından ikinci tur 28 Mayıs günü gerçekleşiyor. Geçtiğimiz oy oranlarına bakıldığında Avcılar'da Recep Tayyip Erdoğan'ın %40.84 oranı aldığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu %54.63 oy oranı aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %49.52

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.88

Sinan Oğan: %5.17

Muharrem İnce: %0.43

Avcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Türkiye ikinci kez seçime gidiyor. Seçimin ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek ve ikinci turda en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylaması için oy pusulası da YSK tarafından açıklandı. İki aday arasında geçecek yarışta oy pusulanın üzerinde birinci sırada Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken ikinci sırada Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Vatandaşlar iki aday arasında seçimini yapacak. Kazanan Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olacak.

AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE!

Avcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Avcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
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