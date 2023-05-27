Aydın Efeler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Efeler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Canlı Aydın Efeler seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle bitmesinin ardından merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim önde sorusunun cevabı sorgulanıyor. İlk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci olan Recep Tayyip Erdoğan ve en fazla oy alan diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oy pusulasında yer alıyor. 28 Mayıs canlı Efeler seçim sonuçları YSK tarafından açıklanıyor, anbean sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, Efeler seçim sonuçları açıklandı mı, Aydın Efeler ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi kim kazandı? İşte merak edilenler…