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Haberler Fotohaber Aydın Nazilli sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Nazilli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:48

Aydın Nazilli sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Nazilli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Aydın Nazilli seçim sonuçları sorgulanmaya başladı. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Nazilli' de %40,89 oy alarak birinci olmuştu. Nazilli 14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Bu yılki seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Nazilli'de ikamet eden seçmeler "2023 Nazilli seçim sonuçları açıklandı mı, Nazilli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Nazilli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Nazilli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aydın Nazilli sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Nazilli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Nazilli seçim sonuçları Aydınlı seçmen tarafından sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayan vatandaş Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. Nazilli Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini nasıl göstereceği merak konusu. Peki, 2023 Nazilli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Nazilli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aydın Nazilli sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Nazilli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN NAZİLLİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Nazilli Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın Nazilli sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Nazilli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Aydın Nazilli sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Nazilli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN NAZİLLİ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %40,89

Muharrem İnce: %39,29

Meral Akşener: %14,11

Selahattin Demirtaş: %4,81

Doğu Perinçek: %0,31

Temel Karamollaoğlu: %0,60

Aydın Nazilli sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Nazilli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN NAZİLLİ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Millet İttifakı: %48,94

Cumhur İttifakı: %43,13

Ak Parti: %34,26

CHP: %30,26

İYİ PARTİ: %17,72

MHP: %8,87

HDP: %7,28

SP: %0,97

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