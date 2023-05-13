Aydın Nazilli sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Nazilli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Aydın Nazilli seçim sonuçları sorgulanmaya başladı. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Nazilli' de %40,89 oy alarak birinci olmuştu. Nazilli 14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Bu yılki seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Nazilli'de ikamet eden seçmeler "2023 Nazilli seçim sonuçları açıklandı mı, Nazilli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Nazilli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Nazilli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.