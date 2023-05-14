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Haberler Fotohaber Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:58

Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Aydın seçim sonuçları ile genel seçimleri kimin kazandığı 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ardından duyurulacak. Aydın seçim sonuçları ekranında ilçe ilçe Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları incelenirken 2018 seçimlerinde hangi partinin en yüksek oyu aldığı da merak ediliyor. 2023 Genel seçim sonucu ekranı üzerinden cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının aldığı oy oranı verilerini sabah.com.tr üzerinden görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti adayları ve oy oranları listesi seçim akşamı sayfasında anlık verilerle yer alacak. İşte 2023 Aydın seçim sonuçları oy oranları

Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

YSK tarafından Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak duyurulacak olup Aydın seçim sonuçları merak konusu oldu. Türkiye'de oy verme işlemi saat 08.00'da başladı, 17.00'da ise sona erecek. Toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken Türkiye'nin en kalabalık yirminci şehri '' 2023 Aydın seçim sonuçları açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs 2023 Aydın seçim sonuçları oy oranları son dakika istatistikleri

Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Aydın Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AYDIN İLÇELERİ

Bozdoğan, Çine, Buharkent, Efeler, Didim, İncirliova, Karacasu, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, Kuşadası, Köşk, Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar, Söke, Yenipazar

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2018

Aydın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 815,974 olurken katılım oranı % 89 olarak duyurulmuştu.

2,562 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 707,398 olarak belirlendi.

AYDIN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %37,97

Muharrem İnce: %44,23

Meral Akşener: %11,26

Selahattin Demirtaş: %5.78

Temel Karamollaoğlu: %0.44

Doğu Perinçek: %0.31

AYDIN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %40.6

Millet İttifakı: %49.41

AK Parti: %32.51

CHP: %33.9

HDP: %9.37

İYİ PARTİ: %14.77

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1- Mustafa Savaş

2- Seda Sarıbaş

3- Ömer Özmen

4- Mustafa Abak

5- Mehmet Umut Tuncer

6- Duygu Göğde

7- Murat Gün

8- Mehmet Arkun

Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1- Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül

4- Evrim Karakoz

5- Nilüfer Ünüvar

6- Gamze Yolcu Metin

7- Ziya Yılmaz

8- Nebahat Oskay Ürün

MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1- Deniz Depboylu

2- Burak Pehlivan

3- Yusuf Keremît

4- Burhan Uçaş

5- Etem Yeşilyurt

6- Çetin Durmaz

7- Osman Gazi Cihangiroğlu

8- Cengiz Ataseven

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
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