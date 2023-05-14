Aydın seçim sonuçları 2023: Aydın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Aydın seçim sonuçları ile genel seçimleri kimin kazandığı 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ardından duyurulacak. Aydın seçim sonuçları ekranında ilçe ilçe Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları incelenirken 2018 seçimlerinde hangi partinin en yüksek oyu aldığı da merak ediliyor. 2023 Genel seçim sonucu ekranı üzerinden cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının aldığı oy oranı verilerini sabah.com.tr üzerinden görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti adayları ve oy oranları listesi seçim akşamı sayfasında anlık verilerle yer alacak. İşte 2023 Aydın seçim sonuçları oy oranları