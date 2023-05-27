Giriş Tarihi: 27.05.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 21:08

Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Aydın seçim sonuçları partilerin oy oranları milyonların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye sandık başına 2.kez gidiyor. Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İkinci turda Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, Aydın seçimi kim kazandı? İşte 2023 Aydın seçim sonucu ve oy oranları…