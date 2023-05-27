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Haberler Fotohaber Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 21:08

Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Aydın seçim sonuçları partilerin oy oranları milyonların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye sandık başına 2.kez gidiyor. Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İkinci turda Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, Aydın seçimi kim kazandı? İşte 2023 Aydın seçim sonucu ve oy oranları…

Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak. 28 Mayıs 2023 Pazar 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı böylelikle seçilmiş olacak. Aydın seçimi kim kazandı, hangi aday soruları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini alacak. İşte Aydın seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS AYDIN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Aydın seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

AYDIN İLÇELERİ

Bozdoğan, Çine, Buharkent, Efeler, Didim, İncirliova, Karacasu, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, Kuşadası, Köşk, Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar, Söke, Yenipazar

14 MAYIS 2023 AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Aydın cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %38.08 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %56.04 oy aldı.

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %38.08

Kemal Kılıçdaroğlu: %56.04

Sinan Oğan: %5.2

Muharrem İnce: %0.68

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Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

14 MAYIS SEÇİMLERİ AYDIN MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %38.96

Millet İttifakı: %48.54

ATA İttifakı: %2.49

Emek ve Özgürlük İttifakı: %7.32

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.35

Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

AYDIN'DA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

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