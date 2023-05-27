Aydın seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Aydın seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS AYDIN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.
Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.
Aydın seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.
AYDIN İLÇELERİ
Bozdoğan, Çine, Buharkent, Efeler, Didim, İncirliova, Karacasu, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, Kuşadası, Köşk, Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar, Söke, Yenipazar
14 MAYIS 2023 AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs Aydın cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %38.08 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %56.04 oy aldı.
İşte oy oranları
Recep Tayyip Erdoğan: %38.08
Kemal Kılıçdaroğlu: %56.04
Sinan Oğan: %5.2
Muharrem İnce: %0.68