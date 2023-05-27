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Haberler Fotohaber Aydın Söke seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Söke seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 14:31

Aydın Söke seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Söke seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Aydın Söke ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gitti. Sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona ererken Söke ikinci seçim sonuçları 2023 araştırılmaya başlandı. Milyonlarca seçmen ikinci turun adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kendisini cumhurbaşkanı olarak temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. 14 Mayıs seçimlerinde %49,52 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye genelinde en fazla oyu almıştı. İkinci kez sandığa giden seçmen Söke Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve seçimi kim kazandı soruları yanıt arıyor. Canlı olarak YSK tarafından açıklanan sandık sayıları ve adayların oy sayıları sabah.com.tr aracılığıyla takip ediliyor. Peki, Söke ikinci tur seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilenler…

Aydın Söke seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Söke seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Canlı Aydın Söke seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle bitmesinin ardından merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim önde sorusunun cevabı sorgulanıyor. İlk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci olan Recep Tayyip Erdoğan ve en fazla oy alan diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oy pusulasında yer alıyor. 28 Mayıs canlı Söke seçim sonuçları YSK tarafından açıklanıyor, anbean sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, Söke seçim sonuçları açıklandı mı, ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi kim kazandı? İşte merak edilenler…

Aydın Söke seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Söke seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Aydın Söke seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın Söke seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Söke seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE SÖKE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) cumhurbaşkanı olmak için yarışmışlar ilk turda %50 barajını geçmeyi başarabilen aday olmadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde 93 bin 670 Söke seçmeninin %89,87'si oy kullanmış ve 14 Mayıs Aydın Söke Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %59,94 ile ilk turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci olarak seçilmişti.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %34,82 ile ikinci olurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın %4,62 ile onu takip etmiş, seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0,62 olmuştu.

Aydın Söke seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Söke seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE SÖKE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Millet İttifakı: %48,84

Cumhur İttifakı: %34,74

Emek ve Özgürlük İttifakı: %11,57

Ata İttifakı: %2,14

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,39

CHP: %35,19

AK Parti: %24,80

İYİ Parti: %13,65

Yeşil Sol: %11,57

MHP: %8,58

Zafer Partisi: %1,90

Yeniden Refah Partisi: %0,69

Büyük Birlik Partisi: %0,67

Aydın Söke seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Söke seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

(28 MAYIS SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI ÖRNEĞİ)

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