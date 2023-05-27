Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %49.52

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.88

Sinan Oğan: %5.17

Muharrem İnce: %0.43

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Türkiye ikinci kez seçime gidiyor. Seçimin ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek ve ikinci turda en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylaması için oy pusulası da YSK tarafından açıklandı. İki aday arasında geçecek yarışta oy pusulanın üzerinde birinci sırada Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken ikinci sırada Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Vatandaşlar iki aday arasında seçimini yapacak. Kazanan Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olacak.

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