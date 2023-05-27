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Haberler Fotohaber Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 14:41

Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde İstanbul'un Bağcılar seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları canlı olarak duyurulacak. İllk turda Erdoğan %57.9 oy oranı alırken, Kılıçdaroğlu %37.03 oy oranına sahip oldu. Marmara Bölgesi'nde yer alan ilçede oy sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Bağcılar seçim sonuçları 2023 nasıl, son durum ne, YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bağcılar seçim sonucu son dakika gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı adayları; Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı ile araştırılıyor. 28 Mayıs günü gerçekleşen ikinci tur sonucu 81 ilde açılan sandık oranının yüzde 100'e ulaşması ardından kesinleşecek. Bağcılar seçim sonuçları 2023 canlı oy oranları gündemde. Güncel Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları araştırılmaya devam ediyor. İşte, Bağcılar 2. Tur seçim sonuçları son durum oy oranları

Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK son dakika verileri takip ediliyor. Güncel sonuçlar açılan sandık sayısı arttıkça tablolarda yerini alıyor. Yayın yasağının kaldırılması ardından YSK verileri paylaşmaya başlıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bağcılar seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İSTANBUL BAĞCILAR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Muharrem İnce: %21.4

Recep Tayyip Erdoğan: %61.33

Selahattin Demirtaş: %12

Meral Akşener: %4,03

Temel Karamollaoğlu: %1,11

Doğu Perinçek: %0.12

Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BAĞCILAR'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs günü gerçekleştirilen ilk tur ardından ikinci tur 28 Mayıs günü gerçekleşiyor. Geçtiğimiz oy oranlarına bakıldığında Bağcilar'da Recep Tayyip Erdoğan'ın %57.9 oy oranı aldığı görülüyor. Büyük bir farkın oluştuğu tabloda Kemal Kılıçdaroğlu %37.3 oy oranı aldı.

Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %49.52

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.88

Sinan Oğan: %5.17

Muharrem İnce: %0.43

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Türkiye ikinci kez seçime gidiyor. Seçimin ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek ve ikinci turda en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylaması için oy pusulası da YSK tarafından açıklandı. İki aday arasında geçecek yarışta oy pusulanın üzerinde birinci sırada Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken ikinci sırada Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Vatandaşlar iki aday arasında seçimini yapacak. Kazanan Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olacak.

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