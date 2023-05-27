Bağcılar seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde İstanbul'un Bağcılar seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları canlı olarak duyurulacak. İllk turda Erdoğan %57.9 oy oranı alırken, Kılıçdaroğlu %37.03 oy oranına sahip oldu. Marmara Bölgesi'nde yer alan ilçede oy sonuçları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Bağcılar seçim sonuçları 2023 nasıl, son durum ne, YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?