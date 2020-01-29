Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

KRİZ MERKEZİNDEN YAPILAN AÇIKLAMALARLA KAMUOYU BİLGİLENDİRİLİYOR
Bakanlar depremin yaşandığı andan bu yana Valilik bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean kamuoyu ile paylaşıyor.
İçişleri Bakanı Soylu, ilk andan itibaren Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda devam eden arama ve kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesine geçerek, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.