Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

İlk saatlerden itibaren bölgede bulunan Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, başta kurtarma faaliyetleri olmak üzere yardım faaliyetleri, depremzedelerin barınma sorunları gibi birçok konunun koordinesini sağlayarak, depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için çalışmalara başladı.

Geçici barınma merkezleri ile ilgili çalışmaları koordine eden Bakanlar, depremzedelere geçici barınma imkanı sağlanan spor salonu ve diğer alanları ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor, talepleri dinliyor.