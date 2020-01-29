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Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı , depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda depremden etkilenen bölgelerde yerinde incelemelerde bulunan Bakanlar, depremzedelere yönelik çalışmaların sevk ve idaresini sağlıyor, Valilik bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean kamuoyu ile paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 17:17
Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

İçişleri Bakanı , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un deprem bölgesinde yaraların hızla sarılması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlar bölgeye hızla intikal ederek, gelişmelerle ilgili bilgi aldı, çalışmaların sevk ve idaresini sağladı.

Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

İlk saatlerden itibaren bölgede bulunan Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, başta kurtarma faaliyetleri olmak üzere yardım faaliyetleri, depremzedelerin barınma sorunları gibi birçok konunun koordinesini sağlayarak, depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için çalışmalara başladı.

Geçici barınma merkezleri ile ilgili çalışmaları koordine eden Bakanlar, depremzedelere geçici barınma imkanı sağlanan spor salonu ve diğer alanları ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor, talepleri dinliyor.

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Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

Depremden etkilenen ve Malatya'da yerinde incelemelerde bulunan Bakanlar, hasarlı binaların tespiti ve depremzedeler için yapılacak yardımları koordine ediyor.

Bakanlar aynı zamanda yaralıları tedavi gördükleri Elazığ ve Malatya'daki hastanelerde ziyaret ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen törenlere katılıyor, taziyeevlerinde ailelerin acılarını paylaşıyor.

Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

KRİZ MERKEZİNDEN YAPILAN AÇIKLAMALARLA KAMUOYU BİLGİLENDİRİLİYOR

Bakanlar depremin yaşandığı andan bu yana Valilik bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean kamuoyu ile paylaşıyor.

İçişleri Bakanı Soylu, ilk andan itibaren Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda devam eden arama ve kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesine geçerek, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

YIKIMIN GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGELERDEKİ ÇALIŞMALAR TAKİP EDİLDİ

Depremde Doğanyol'da hasar gören İlçe Emniyet Amirliği binasını inceleyen Soylu, ardından Gökçe Mahallesi'ne geçerek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yıkılan evlerde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, enkaz bölgelerindeki incelemelerinin ardından sürece ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunarak, kamuoyuna sürekli bilgilendirmede bulundu.

Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

CENAZE TÖRENLERİNDE ACILAR PAYLAŞILDI

Depremde hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan, torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan, 75 yaşındaki Türkan Kaplan için düzenlenen cenaze törenlerine katılan Soylu, yaşamını yitiren 14 yaşındaki Sena Demir'in yakınlarını ziyaret etti, başsağlığı diledi.

Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

'da spor salonunda geçici olarak barınan depremzedeleri ziyaret eden Soylu, Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde konteyner kent kurulacak olan alanlarda inceleme yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda yapılan arama ve kurtarma çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

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