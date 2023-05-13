Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:37
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
11:42
Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Altıeylül Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Yurt genelinde 14 Mayıs Pazar günü sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi akşam 17.00'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarında olacak. Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği oy verme işleminin sona ermesinin ardından yavaş yavaş belli olacak. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Altıeylül seçim sonuçları açıklandı mı, Altıeylül Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı, oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor? İşte, Altıeylül 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.