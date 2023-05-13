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Haberler Fotohaber Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Altıeylül Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:42

Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Altıeylül Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Yurt genelinde 14 Mayıs Pazar günü sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi akşam 17.00'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarında olacak. Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği oy verme işleminin sona ermesinin ardından yavaş yavaş belli olacak. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Altıeylül seçim sonuçları açıklandı mı, Altıeylül Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı, oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor? İşte, Altıeylül 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Altıeylül Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Altıeylül seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayan vatandaşlar Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor.10.00'da oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlayacak. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Altıeylül' de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip edebilecek. Peki, 2023 Altıeylül seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Altıeylül 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Altıeylül Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR ALTIEYLÜL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Altıeylül Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Altıeylül Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Altıeylül Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR ALTIEYLÜL 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %47,39
Muharrem İnce: %39,55
Meral Akşener: %10,36
Selahattin Demirtaş: %1,69
Temel Karamollaoğlu: %0,75
Doğu Perinçek: %0,26

Balıkesir Altıeylül seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Altıeylül Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR ALTIEYLÜL 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI
Millet İttifakı: %41,76
Cumhur İttifakı: %55,36
Ak Parti: %46,36
CHP: %24,55
İYİ PARTİ: %16,08
MHP: %9
HDP: %2,48
SP:%1,13

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