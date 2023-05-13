Balıkesir Ayvalık seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Ayvalık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Ayvalık seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayan vatandaşlar Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. 17.00'da oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlayacak. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Ayvalık'ta oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip edebilecek. Peki, 2023 Ayvalık seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Ayvalık 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.