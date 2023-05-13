Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Balıkesir Ayvalık seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Ayvalık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:53

Balıkesir Ayvalık seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Ayvalık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Ayvalık seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayan vatandaşlar Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. 17.00'da oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlayacak. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Ayvalık'ta oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip edebilecek. Peki, 2023 Ayvalık seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Ayvalık 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Ayvalık seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Ayvalık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Yurt genelinde 14 Mayıs Pazar günü sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi akşam 17.00'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarında olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği oy verme işleminin sona ermesinin ardından belli olacak. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar"2023 Ayvalık seçim sonuçları açıklandı mı, Ayvalık Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı, oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor? İşte, Ayvalık 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Ayvalık seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Ayvalık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR AYVALIK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Balıkesir Ayvalık Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir Ayvalık seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Ayvalık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Balıkesir Ayvalık seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Ayvalık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR AYVALIK 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Muharrem İnce: %59.93
Recep Tayyip Erdoğan: %27.40
Meral Akşener: %7,97
Selahattin Demirtaş: %4,10
Temel Karamollaoğlu: %0,26
Doğu Perinçek: %0,34

Balıkesir Ayvalık seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Ayvalık Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR AYVALIK 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Millet İttifakı: %61,68
Cumhur İttifakı: %29,13
CHP: %47,30
Ak Parti: %22,07
İYİ Parti: %13,88
MHP: %7,06
HDP: %8,68
SP:%0,50

SON DAKİKA