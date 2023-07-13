Giriş Tarihi: 13.07.2023 00:54 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 00:54

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Balıkesir deprem ile sarsıldı. Balıkesir ili Susurluk merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Ege civarında hissedilen sarsıntı, yerin 6.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 12 Temmuz az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 12 Temmuz 2023 Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...