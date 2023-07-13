Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 13.07.2023 00:54 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 00:54

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Balıkesir deprem ile sarsıldı. Balıkesir ili Susurluk merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Ege civarında hissedilen sarsıntı, yerin 6.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 12 Temmuz az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 12 Temmuz 2023 Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

Balıkesir deprem son dakika haberi! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Balıkesir son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile araştırılıyor. Susurluk merkezli depremin şiddeti ve büyüklüğü belli oldu. Yerin 6.87 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Balıkesir deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü ayrı ayrı değerlendiriliyor. Sarsıntının boyutu sorgulanıyor. Peki, 12 Temmuz bugün Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...

Balıkesir deprem son dakika haberi! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA BALIKESİR'DE DEPREM!

Deprem, 12 Temmuz saat 20.37'de Balıkesir Susurluk merkez üssünde meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin etkisi araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 6.87 km altında kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir deprem son dakika haberi! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

BALIKESİR DEPREM

SUSURLUK (BALIKESİR)

12.07.2023, 20:37:39 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 6.87 km

Balıkesir deprem son dakika haberi! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye'de takip ediliyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Balıkesir deprem son dakika haberi! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA