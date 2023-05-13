Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:27
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
12:28
Balıkesir Edremit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Edremit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Balıkesir'in en büyük üçüncü ilçesi olan Edremit'te 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Oy verme işleminin saat 17.00 da sona ermesinin ardından gözler seçim sonuçlarının açıklanacağı saate çevrilecek. Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları sorgulanıyor. 21.00 ile yayınların serbest olmasıyla birlikte Edremit'te oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını canlı olarak sabah. com.tr' den takip edebilecek. Peki, 2023 Edremit seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Edremit 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.