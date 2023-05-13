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Haberler Fotohaber Balıkesir Edremit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Edremit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:28

Balıkesir Edremit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Edremit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Balıkesir'in en büyük üçüncü ilçesi olan Edremit'te 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Oy verme işleminin saat 17.00 da sona ermesinin ardından gözler seçim sonuçlarının açıklanacağı saate çevrilecek. Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları sorgulanıyor. 21.00 ile yayınların serbest olmasıyla birlikte Edremit'te oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını canlı olarak sabah. com.tr' den takip edebilecek. Peki, 2023 Edremit seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Edremit 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Edremit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Edremit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarında olacak. Yurdun dört bir tarafında oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle birlikte oy sayma işlemi başlayacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın (Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti) oy oranı sorgulanıyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Edremit seçim sonuçları açıklandı mı, Edremit Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı, oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor? İşte, Edremit 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Edremit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Edremit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Balıkesir Edremit Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Balıkesir Edremit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Edremit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Balıkesir Edremit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Edremit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR EDREMİT 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Muharrem İnce: %52,49

Recep Tayyip Erdoğan: %34,58

Meral Akşener: %10,36

Selahattin Demirtaş: %1,69

Temel Karamollaoğlu: %0,75

Doğu Perinçek: %0,26

Balıkesir Edremit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Edremit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR EDREMİT 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Millet İttifakı: %55,84
Cumhur İttifakı: %35,58
CHP: %41,65
Ak Parti: %29,57
İYİ Parti: %13,20
HDP: %8,04
MHP: %6,04
SP: %0,99

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