Balıkesir Karesi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Karesi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Bütün Türkiye'de oy verme işleminin saat 17.00 da sona ermesinin ardından gözler seçim sonuçlarının açıklanacağı saate çevrilecek. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı merak ediliyor. Balıkesir'in ilçesi olan Karesi 'de 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları sorgulanıyor. 21.00 ile yayınların serbest olmasıyla birlikte Karesi 'de oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, 2023 Karesi seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Balıkesir Karesi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.