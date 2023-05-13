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Haberler Fotohaber Balıkesir Karesi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Karesi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:38

Balıkesir Karesi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Karesi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Bütün Türkiye'de oy verme işleminin saat 17.00 da sona ermesinin ardından gözler seçim sonuçlarının açıklanacağı saate çevrilecek. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı merak ediliyor. Balıkesir'in ilçesi olan Karesi 'de 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları sorgulanıyor. 21.00 ile yayınların serbest olmasıyla birlikte Karesi 'de oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, 2023 Karesi seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Balıkesir Karesi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Karesi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Karesi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Balıkesir Karesi oy oranları, seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarında olacak. Yurdun dört bir tarafında oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle birlikte oy sayma işlemi başlayacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın (Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti) oy oranı sorgulanıyor. Balıkesir'in Karesi ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Karesi seçim sonuçları açıklandı mı, Karesi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı, oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor? İşte, Karesi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Balıkesir Karesi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Karesi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR KARESİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Balıkesir Karesi Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Balıkesir Karesi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Karesi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Balıkesir Karesi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Karesi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR KARESİ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %54,35
Muharrem İnce: %32,34
Meral Akşener: %11,59
Selahattin Demirtaş: %0,52
Temel Karamollaoğlu: %0,99
Doğu Perinçek: %0,20

Balıkesir Karesi seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Balıkesir Karesi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

BALIKESİR KARESİ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Cumhur İttifakı: %55,98
Millet İttifakı: %41,74
Ak Parti: %46,52
CHP: %22,93
İYİ PARTİ: %17,34
HDP: %1,90
MHP: %9,47
SP: %1,48

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