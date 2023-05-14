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Haberler Fotohaber Balıkesir seçim sonuçları 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:01

Balıkesir seçim sonuçları 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Balıkesir seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri dolasıyla sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Bu şehirde ikamet eden vatandaşlar, '' Balıkesir seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu'' sorusuna yanıt arıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilinde kazanan aday Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları sonrası belli olacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu sonrası Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı ortaya çıkıyor. İşte, Balıkesir seçim sonuçları 2023 ile Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları istatistikleri

Balıkesir seçim sonuçları 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Balıkesir seçim sonuçları ile genel seçimleri kimin kazandığı 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ardından duyurulacak. Balıkesir seçim sonuçları ekranında ilçe ilçe Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları incelenirken 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı %48,96'lık oyla önde götürmüştü. 2023 Genel seçim sonucu ekranı üzerinden cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının aldığı oy oranı verilerini sabah.com.tr üzerinden görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti adayları ve oy oranları listesi seçim akşamı sayfamızda yer alacak. İşte 2023 Balıkesir seçim sonuçları ekranı

Balıkesir seçim sonuçları 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Balıkesir Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Balıkesir seçim sonuçları 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

BALIKESİR İLÇELERİ

Balıkesir'in ilçeleri arasında Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk yer almaktadır.

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2018

Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 970.997 olurken katılım oranı % 91.1 olarak duyurulmuştu.

Geçerli oy sayısı 864.512 olarak belirlendi.

Balıkesir seçim sonuçları 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

BALIKESİR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %47,39

Muharrem İnce: %39,55

Meral Akşener: %10,36

Selahattin Demirtaş: %1,69

BALIKESİR 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %48.96

Millet İttifakı: %46.25

AK Parti: %41.40

CHP: %30.37

HDP: %4.25

İYİ PARTİ: %14.71

Balıkesir seçim sonuçları 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1. İsmail Ok

2. Belgin Uygur

3. Mustafa Canbey

4. Ali Taylan Öztaylan

5. Pakize Mutlu Aydemir

6. Mehmet Aydemir

7. Ahmet Gür

8. Eşref Uslu

9. Fatih Güngör

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1. Ensar Aytekin

2. Serkan Sarı

3. Burak Dalgın

4. Seval Bozkurt

5. Selim Panç

6. Fatma Salı Karabacakoğlu

7. Dilek Yalçın

8. Gülizar Yıldız

9. Muharrem Koç

MHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1. EKREM GÖKAY YÜKSEL

2. HARUN ALGÜL

3. CEM ÖZIŞIKLIOĞLU

4. ABDULLAH SARBAY

5. İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU

6. NİHAT GEZERGİÇ

7. AYTEN SAK

8. ÖZKAN ÖZTÜRK

9. CEM KIVILCIM

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE OLACAK…

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