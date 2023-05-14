Balıkesir seçim sonuçları 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Balıkesir seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri dolasıyla sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Bu şehirde ikamet eden vatandaşlar, '' Balıkesir seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu'' sorusuna yanıt arıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilinde kazanan aday Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları sonrası belli olacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu sonrası Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı ortaya çıkıyor. İşte, Balıkesir seçim sonuçları 2023 ile Balıkesir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları istatistikleri