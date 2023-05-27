Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Balıkesir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 21:02

Balıkesir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.tura giderken Balıkesir seçim sonuçları gündeme geliyor. Türkiye'nin kuzeybatısında hem Marmara Denizi'ne hem de Ege'ye kıyısı olan Balıkesir'de seçim sonucu ve oy oranları YSK tarafından duyurulacak. 14 Mayıs Balıkesir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan % 45.07 ve Kemal Kılıçdaroğlu %48.67 oy aldı. İlk turda %5.17 oy alan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Şimdi gözler 28 Mayıs Balıkesir seçim sonuçları nasıl? YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Balıkesir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Balıkesir seçim sonuçları gündeme gelirken Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için 64 milyondan fazla seçmen sandığa gidip oy kullanacak. 14 Mayıs'ta milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanlığında oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tur yapılıyor. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki Balıkesir 2.tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Balıkesir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Balıkesir seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: % 45.07

Kemal Kılıçdaroğlu: %48.67

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

BALIKESİR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %47,39

Muharrem İnce: %39,55

Meral Akşener: %10,36

Selahattin Demirtaş: %1,69

Balıkesir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BALIKESİR OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

BALIKESİR İLÇELERİ

Balıkesir'in ilçeleri arasında Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk yer almaktadır.

14 MAYIS 2023 BALIKESİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Balıkesir cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %45.07 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %48.67 oy aldı.

Balıkesir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI

SON DAKİKA