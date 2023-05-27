Giriş Tarihi: 27.05.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 21:02

Balıkesir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.tura giderken Balıkesir seçim sonuçları gündeme geliyor. Türkiye'nin kuzeybatısında hem Marmara Denizi'ne hem de Ege'ye kıyısı olan Balıkesir'de seçim sonucu ve oy oranları YSK tarafından duyurulacak. 14 Mayıs Balıkesir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan % 45.07 ve Kemal Kılıçdaroğlu %48.67 oy aldı. İlk turda %5.17 oy alan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Şimdi gözler 28 Mayıs Balıkesir seçim sonuçları nasıl? YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?