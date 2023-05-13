Bartın Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Bartın Merkez seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genel seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.), Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basan Bartınlı seçmen 2023 seçim sonuçlarını bekliyor. 2018 seçimlerinde iki milletvekili çıkarabilen Bartın ilinde bir milletvekili Ak Parti'den bir milletvekili ise CHP'ye aitti. Merkez seçim sonucu üzerinden vatandaşlar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağını öğrenmek istiyor. Peki, Bartın Merkez'de seçimi kim kazandı? İşte Bartın Merkez seçim sonuçları 2023.